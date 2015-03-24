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Gazetecinin annesine otomobil çarptı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Fatma Alevci’nin Anadolu Ajansı Koçarlı Muhabiri Şener Alevci’nin annesi olduğu öğrenildi

Gazetecinin annesine otomobil çarptı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Fatma Alevci’nin Anadolu Ajansı Koçarlı Muhabiri Şener Alevci’nin annesi olduğu öğrenildi

24 Mart 2015 Salı 09:11
Gazetecinin annesine otomobil çarptı
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KAZA, akşam saat 19:00 sıralarında İzmir-Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli'de yeğenleri Ali Keskin’in cenaze törenine katıldıktan sonra 35 UFL 92 plakalı otomobilleriyle Koçarlı ikametine gitmek üzere yola çıkan Durmuş ve Fatma Alevci (65) çifti, Denizli-İzmir karayolundaki Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP) satış mağazası karşısına arabasını park etti.
Mağazadan peynir almak için yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Alevci'ye, Adnan Öner idaresindeki 09 F 9975 plakalı otomobil çarptı. Anadolu Ajansı'na Koçarlı ilçe muhabiri olan Şener Alevci'nin annesi olan Fatma Alevci, olay yerinde yaşamını yitirdi. Alevci'nin cesedi, Nazilli Devlet Hastesi’nin ardından otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Son Güncelleme: 24.03.2015 08:12
Anahtar Kelimeler:
AydınŞener AlevciTrafik Kazası
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