Gasp zanlıları polisten kaçamadı

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde 1 Ekim Pazar günü alışverişten dönen M.P. ve S.P.’nin önünü keserek tehdit edip şiddet uyguladıktan sonra alışveriş poşetlerini ve paralarını gasp eden şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yakalanan M.Y. ve B.Ö., sorgularının ardından çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.
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