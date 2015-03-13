Garip kaza

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobilin üzerine çıkarak ilginç bir görüntü oluştururken, kazada ölen yada yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre, Selim Gençali yönetimindeki 61 ND 115 plakalı otomobil bir anda kontrolden çıkarak orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada Gençali’nin kullandığı araç, karşı yönden gelen Cim Kaplan yönetimindeki 61 DE 574 üzerine düşerken, kazada ölen yada yaralanan olmadı. Kaza sonucu çevrede meraklı vatandaşlar ilginç kazayı cep telefonlarına kayıt etmeyi ihmal etmedi.
Kaynak: DHA
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Son Güncelleme: 13.03.2015 10:31