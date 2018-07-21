Futbol kulübünde cinsel taciz skandalı

MERSİN, amatör futbol kulübünde yaşandığı iddia edilen taciz skandalı ile gündemde… Kulüpte antrenör olarak görev yapan M.E.'nin, bundan yaklaşık 5 ay önce, 13 yaşındaki bir öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Cinsel tacize maruz kalan futbolcu adayı, olayı ailesine anlattı. Ailesinin şikayeti üzerine harekete geçen polis, soruşturma başlattı. Gözaltına alınan antrenör, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, mayıs ayında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, futbolda yaşanan çocuğun cinsel istismarı ile ilgili yaptığı uyarıları getirdi. Mersin'in yerel gazetelerinden İmece'ye yansıyan habere göre olay, ailenin ricası ile ismi gizli tutulan kulüpte forma giyen 2005 doğumlu futbolcu adayının takımdan kopuşu ile başladı. Durumu fark eden ablası, şüphelerini ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine polis harekete geçti. M.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan antrenör, tutuklandı. Zanlı M.E'nin benzeri bir konu nedeniyle soruşturma geçirdiği de sızan bilgiler arasında. Skandal olayın yaşandığı kulüp, Süper Lig’de bazı takımlara futbolcu yetiştiren bir camia olarak biliniyor. Ayrıca Batman, Gaziantep, Şanlıurfa gibi illerde de benzer sıkıntıların olduğu iddia ediliyor.

FATİH TERİM UYARMIŞTI

Geçmiş dönemde Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) Futbol Direktörlüğü görevi yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz mayıs ayında oynanan Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası, futbol dünyasında yaşanan cinsel istismar olaylarına dikkat çekmişti. Yaptığı konuşmada uyarılarda bulunan Fatih Terim, şunları söylemişti: “Bir çocuğun hayatını mahvedemezsiniz. Federasyondayken ilk önemsediğimiz şey bu taciz konusudur. Zaman zaman ben bu konuyu dile getirdim ve şöyle söyledim: Herkes empati yapsın. Sizin çocuğunuz olsa ne yaparsınız? Bu Türkiye'de var. Bu dosyaların bir çoğu bende hala. Birçoğuyla ben uğraştım. Çünkü Türkiye'nin bazı yerlerinde bazı şeyler örtbas edildi. Bir yerlere dokunuyor, rahatsız ediyor. Bilinen bazı şeyler var itiraz ettiğimiz, bilinmeyen de birçok şey var. Bu, bu ülkenin meselesi olmalıdır. Bunla hala mücadele ediyoruz, kime dokunursa dokunsun. 81 ilden bahsediyoruz, her hafta binlerce maç oynanıyor. Aslan gibi savcılarımız, hakimlerimiz, emniyet müdürümüz de var ama hep beraber bu savaşı vermeliyiz. Yazık değil mi? Her çocuk bizim çocuğumuz. Ülkede çok şeyi önler.”