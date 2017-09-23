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Fuhuş yapan Ugandalı kadınlar, suçüstü yakalandı

Samsun'da para karşılığı fuhuş yapan eskort kadınlara yönelik operasyonda Uganda uyruklu iki kadın suçüstü yakalandı

Fuhuş yapan Ugandalı kadınlar, suçüstü yakalandı

Samsun'da para karşılığı fuhuş yapan eskort kadınlara yönelik operasyonda Uganda uyruklu iki kadın suçüstü yakalandı

23 Eylül 2017 Cumartesi 15:56
Fuhuş yapan Ugandalı kadınlar, suçüstü yakalandı
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SAMSUN'DA Uganda uyruklu 2 eskort kadın, ahlak polisi tarafından fuhuş yaparken suçüstü yakalandı.

EKİPLER TESPİT EDİP ANINDA HAREKETE GEÇTİ

Olay,  Samsun'un  Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Samsun  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, eskort kadınlara yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu Uganda uyruklu S.M.(20) ile R.N.(36) adlı kadınların para karşılığı fuhuş yaptıklarını tespit etti. Ahlak polisi fuhuş yapan Ugandalı kadınları suçüstü yakaladı.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Gözaltına alınan S.M. ve R.N., sağlık raporu ve işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere  Samsun  Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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Emniyet MüdürlüğüSamsunAtakumPolisUgandalı
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