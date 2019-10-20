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Fuhuş operasyonu! Tam 54 gözaltı...

Adana merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 54 kişi gözaltına alındı

ASAYİŞ 20.10.2019, 11:08
Fuhuş operasyonu! Tam 54 gözaltı...
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ASAYİŞ Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adana ve bazı  ilçeleri ile Niğde'de fuhuş yaptığı ve yaptırdığı ileri sürülen şüphelilere  yönelik, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında 17 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 24'ü kadın  54 şüpheli gözaltına alındı.
 
Zanlıların, caddelerde, parklarda, bahçelerde ve bazı  organizasyonlarda fuhuş yaptığı, yaptırdığı, fuhşa yer temin ettiği ve bazı kent  dışı bölgelere gitmek için kendi taşıma sistemlerini kurduğu öne sürüldü.
 
Gözaltına alınan 54 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne  götürüldü.
 

#Adana merkez #fuhuş operasyonu
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