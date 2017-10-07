Fuhuş operasyonu! Şifre: Battaniye lazım mı?

KIRKLARELİ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki çalışma sonucu, dört gün önce Kırklareli ve İstanbul'da B.K, Y.K, S.A, S.B, M.B.G, T.A, K.D, N.A, İ.B, E.Y, H.M.K, V.S, R.K. ile Ö.Ö.T'yi eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan otel sahipleri ile çalışanlarının, yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak, müşterilerine "Battaniye lazım mı?" diyerek fuhuş yaptırdığı iddia edildi.

Öte yandan yabancı uyruklu kadınlardan V.S'nin AIDS ile Hepatit C taşıyıcısı olduğu iddiasıyla Kırklareli Devlet Hastanesi'nde yapılan tahlillerinin sonuçları ilerleyen günlerde çıkacak.