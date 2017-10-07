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Fuhuş operasyonu! Şifre: Battaniye lazım mı?

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Fuhuş operasyonu! Şifre: Battaniye lazım mı?

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

07 Ekim 2017 Cumartesi 16:18
Fuhuş operasyonu! Şifre: Battaniye lazım mı?
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KIRKLARELİ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Kırklareli  Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki çalışma  sonucu, dört gün önce Kırklareli ve İstanbul'da B.K, Y.K, S.A, S.B, M.B.G, T.A,  K.D, N.A, İ.B, E.Y, H.M.K, V.S, R.K. ile Ö.Ö.T'yi eş zamanlı operasyonda  gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 14  şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan otel sahipleri ile çalışanlarının, yabancı uyruklu  kadınların pasaportlarına el koyarak, müşterilerine "Battaniye lazım mı?" diyerek  fuhuş yaptırdığı iddia edildi.

Öte yandan yabancı uyruklu kadınlardan V.S'nin AIDS ile Hepatit C  taşıyıcısı olduğu iddiasıyla Kırklareli Devlet Hastanesi'nde yapılan tahlillerinin sonuçları ilerleyen günlerde çıkacak.

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KırklareliİstanbulAIDS
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