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Fuhuş operasyonu!

Erzincan'da tehdit ve şantajla kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Fuhuş operasyonu!

Erzincan'da tehdit ve şantajla kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:35
Fuhuş operasyonu!
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ERZİNCAN Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınları  tehdit ve şantajla fuhşa zorladıkları iddia edilen kişilerin yakalanmasına  yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından iki ayrı gruba  yönelik kent merkezinde özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon  düzenleyen ekipler, Azerbaycan uyruklu Pervane A. (50), Seyana A. (30), Marafat  M. (28), Gamze Y. (24), Işıl B. (25), Öznur A. (23) ve Özlem Ç'yi (22) gözaltına  aldı.

Şüphelilerin maddi sıkıntı içerisinde bulunan üniversite öğrencilerini  tespit ederek fuhşa zorladıkları, bunu kabul etmeyen öğrencileri ise tehdit  ettikleri iddia edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin  ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sulh ceza hakimliğine sevk edilen  şüphelilerden Pervane A, Gamze Y. ve Işıl B, çıkarıldıkları mahkemece "Fuhşa  aracılık yapmak ve yer temin etmek" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar adli  kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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