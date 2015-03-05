Fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

05 Mart 2015 Perşembe 12:16
FATİH Aksaray bölgesinde faaliyet gösteren 25 otele fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda fuhuş yaptığı belirlenen 21 kadın yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 28 Şubat gecesi Fatih Aksaray bölgesinde 25 farklı adreste faaliyet gösteren otellere yönelik baskın düzenledi. 268 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde 21 kadına fuhuş yapmaktan, 5 kadına vize ihlalinden adli ve idari işlem yapıldı. 2 işyerine sigortasız işçi çalıştırmaktan idari işlem yapan ekipler, 3 otele fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan, 3 şahsa da uyuşturucu madde bulundurmaktan adli işlem yapıldı.
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Son Güncelleme: 05.03.2015 11:17