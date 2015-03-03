Fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre, Konya’da 155 Polis İmdat Hattı’na düşen bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 5 aylık teknik ve fiziki takip sonrasında Özbekistan uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen çeteye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında çete lideri olduğu iddia edilen M.G. ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 kadın yardımcısı ile birlikte 18 şüpheli gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, gözaltına alınan hayat kadınlarının çoğunun kendi istekleriyle para karşılığında fuhuş yaptıkları öne sürüldü.