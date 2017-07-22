Fuhuş için internetten kadın beğendi, gittiği adresten polise koştu

KOCAELİ'NDE M.D isimli genç, eskort sitesinde gördükten sonra aradığı D.Y. isimli kadınla fuhuş yapmak için anlaştı. M.D. kadının yanına gittiği sırada sitedeki resmin aynı kadına ait olmadığını görünce vazgeçti. Fakat D.Y., M.D 'yi gasp ederek 200 lirasını aldı. Zanlı gasp suçundan adliyeye sevk edildi.
FUHUŞ İÇİN GİTTİĞİ EVDE GASP EDİLDİ
Kocaeli'nin M.D isimli genç, eskort sitesinde gördükten sonra aradığı D.Y. isimli kadınla fuhuş yapmak için anlaştı. M.D. kadının yanına gittiği sırada sitedeki resmin aynı kadına ait olmadığını gördü ve anlaşmadan vazgeçti. Fakat D.Y., M.D'yi biber gazı ile tehdit ederek parayı vermesini söyledi.
ÜZERİNDEKİ 200 LİRAYI KADINA VERDİ
Bunun üzerine genç üzerindeki 200 lirayı kadına verdi. Daha sonra polis ekiplerine giden genç ekiplerden yardım istedi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon ile D.Y. gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından zanlı gasp suçundan adliyeye sevk edildi.
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