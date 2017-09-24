Fuhuş çetesi liderinden şok sözler! 'Yakalanmasak bir numaraydık'

ADANA Emniyeti Ahlak Büro ekiplerinin 54 eskort sitesine yönelik 14 ilde düzenlediği operasyonla çökertilen aile boyu eskort çetesinin boyutları şaşırttı. Banka hesaplarından 6.5 milyon TL çıkan çete lideri Mehmet A.'nın eskort sitelerinden elde ettiği gelirle aldığı 13 Otomobil, biri 1.5 milyon lira değerinde 7 ev ve 2 arsasına da el konuldu.

Emniyetin bilişim uzmanları, Mehmet A.'nın Dubai'de de eskort sitesi kurduğu ve bu siteye üye olmak isteyen kadınlardan 10 bin lira üyelik bedeli aldığını ortaya çıkardı. Mehmet A.'nın ifadesinde, Dubai'nin en çok ziyaret edilen 2. web adresi olan site için "Yakalanmasaydık, Dubai'de bir numara olacaktık" dediği öne sürüldü.

Adana'da milyonlarca lirayla oynayan fuhuş çetesinin lideri, sınır ötesine bile açılmış. Dubai'de de site kurduğu ortaya çıkan zanlı, ifadesinde "Yakalanmasaydık, Dubai'de bir numara olacaktık" dedi

BTK'YA DİLEKÇE VERMİŞ

İlkokul mezunu çete liderinin siteleri 2012 yılında kurduğu, eğitim almamasına karşın bir hacker kadar yazılım bilgisi olduğu belirlendi. Mehmet A.'nın ayrıca Türkiye'de açtığı eskort sitelerine bazı dönemlerde erişim engeli konulduğu için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu (BTK) arayıp "Neden sitemi kapatıyorsunuz, Reklam şirketim var. Sitemi yeniden açın" diyerek başvuru yaptığı ve dilekçe verdiği öğrenildi. BTK'nm ise başvurunun ardından yaptığı incelemede sitenin "eskort" sitesi olduğunu belirlemesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunduğu da ortaya çıktı.

