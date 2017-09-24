Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102383
ALTIN
146.345
DOLAR
3.5155
STERLİN
4.7398
EURO
4.1762
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

Fuhuş çetesi liderinden şok sözler! 'Yakalanmasak bir numaraydık'

Adana'da milyonlarca lirayla oynayan fuhuş çetesinin lideri, sınır ötesine bile açılmış. Dubai'de de site kurduğu ortaya çıkan zanlı ifadesinde "Yakalanmasaydık Dubai'de bir numaraydık" dedi

Fuhuş çetesi liderinden şok sözler! 'Yakalanmasak bir numaraydık'

Adana'da milyonlarca lirayla oynayan fuhuş çetesinin lideri, sınır ötesine bile açılmış. Dubai'de de site kurduğu ortaya çıkan zanlı ifadesinde "Yakalanmasaydık Dubai'de bir numaraydık" dedi

24 Eylül 2017 Pazar 10:08
Fuhuş çetesi liderinden şok sözler! 'Yakalanmasak bir numaraydık'
banner404

ADANA Emniyeti Ahlak Büro ekiplerinin 54 eskort sitesine yönelik 14 ilde düzenlediği operasyonla çökertilen aile boyu eskort çetesinin boyutları şaşırttı. Banka hesaplarından 6.5 milyon TL çıkan çete lideri Mehmet A.'nın eskort sitelerinden elde ettiği gelirle aldığı 13 Otomobil, biri 1.5 milyon lira değerinde 7 ev ve 2 arsasına da el konuldu.

Emniyetin bilişim uzmanları, Mehmet A.'nın Dubai'de de eskort sitesi kurduğu ve bu siteye üye olmak isteyen kadınlardan 10 bin lira üyelik bedeli aldığını ortaya çıkardı. Mehmet A.'nın ifadesinde, Dubai'nin en çok ziyaret edilen 2. web adresi olan site için "Yakalanmasaydık, Dubai'de bir numara olacaktık" dediği öne sürüldü.

Adana'da milyonlarca lirayla oynayan fuhuş çetesinin lideri, sınır ötesine bile açılmış. Dubai'de de site kurduğu ortaya çıkan zanlı, ifadesinde "Yakalanmasaydık, Dubai'de bir numara olacaktık" dedi

BTK'YA DİLEKÇE VERMİŞ

İlkokul mezunu çete liderinin siteleri 2012 yılında kurduğu, eğitim almamasına karşın bir hacker kadar yazılım bilgisi olduğu belirlendi. Mehmet A.'nın ayrıca Türkiye'de açtığı eskort sitelerine bazı dönemlerde erişim engeli konulduğu için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu (BTK) arayıp "Neden sitemi kapatıyorsunuz, Reklam şirketim var. Sitemi yeniden açın" diyerek başvuru yaptığı ve dilekçe verdiği öğrenildi. BTK'nm ise başvurunun ardından yaptığı incelemede sitenin "eskort" sitesi olduğunu belirlemesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunduğu da ortaya çıktı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
FuhuşAdanaDubaiEscort SitesiEscortFuhuş çetesi LideriSon DakikaEğitimReklamAnkaraOtomobilHabertürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da FETÖ’nün kitapları ormanlık alanda bulundu
Alanya'da FETÖ’nün kitapları ormanlık alanda bulundu
Alanya'yı ayağa kaldıran olay! Atı öldürüp Facebook'ta yayınladı
Alanya'yı ayağa kaldıran olay! Atı öldürüp Facebook'ta yayınladı
Otopsi raporu kan dondurdu! Ünlü mankenin kafa derisini yüzmüşler
Otopsi raporu kan dondurdu! Ünlü mankenin kafa derisini yüzmüşler

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim