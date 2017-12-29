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Fuhuş baronunun dehşet saçan görüntüleri ortaya çıktı!

36 kadına zorla ve tehditle fuhuş yaptıran çetenin baronu Hakan Ato, İstanbul'da gözaltına alındı. Ato'nun kadınlara dayak zoruyla senet imzalattığı görüntüler ortaya çıktı

Fuhuş baronunun dehşet saçan görüntüleri ortaya çıktı!

36 kadına zorla ve tehditle fuhuş yaptıran çetenin baronu Hakan Ato, İstanbul'da gözaltına alındı. Ato'nun kadınlara dayak zoruyla senet imzalattığı görüntüler ortaya çıktı

29 Aralık 2017 Cuma 11:13
Fuhuş baronunun dehşet saçan görüntüleri ortaya çıktı!
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İSTANBUL'DA  fuhuş baronu olarak bilinen Hakan Ato'nun elebaşılığını yaptığı çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye gönderildi. Zorla ve şiddet kullanarak fuhuş yaptıran çetenin dehşet görüntüleri ortaya çıktı. 36 kadına zorla ve tehditle fuhuş yaptırdığı belirlenen ve mal varlığına tedbir konulan Ato'nun, milyonlarca liralık taşınmaz ve lüks araçlarını fuhuştan gelen gelirden edinmediğini ıspatlayamazsa 56 gayrimenkul ve 8 otomobiline el konulacak.

OPERASYON MAĞDUR KADININ ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığa yaptığı suç duyurusuyla kendisine zorla senet imzalatılarak fuhuşa zorlanan bir kadının polise başvurmasıyla başlattığı soruşturmada, masaj salonları ve güzellik merkezleri adı altında fuhuş yaptıran bir çeteyi tespit etmiş, çetenin ele başının daha önce defalarca kez gözaltına alınan ve "Fuhuş Baronu" olarak adlandırılan Hakan Ato olduğunu tespit etmişti.
Yanında çalışan kadınlara şiddet uyguladığı, döverek senet imzalattığı ve fuhuşa zorladığı anlaşılan Hakan Ato ve 15 adamı geçtiğimiz hafta 23 Aralık günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'da masaj salonu ve güzellik merkezi adı altında 13 mekanda fuhuş yaptırdığı belirlenen Hakan Ato ve 15 adamı Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı.Şüphelilerden 2'si Emniyetteki işlemlerin arından serbest bırakılırken, Hakan Ato ve 13 şüpheli bu gün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

DAYAK GÖRÜNTÜLERİ

Şüphelilerin adliyeye gönderilmesinin ardından yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Çetenin kadınlara işkence yaptığı anlarında yer aldığı kamera görüntülerinde kadınların kazançlarının tutulduğu bir defterin görüntüleri de ortaya çıktı.

GÜNLÜK KAZANÇ 60 BİN LİRA

Polisin tespitine göre, günlük yaklaşık 60 bin lira haksız kazanç elde eden ve lüks otellere bile geceliği 2 bin dolardan servis yapan çetenin, şiddet ve baskı uyguladığı 36 kadında çetenin elinden kurtarıldı. Çete elebaşının daha önce 3 kez gözaltına alındığı ancak, serbest kaldıktan sonra fuhuş yaptırmaya devam ettiği ortaya çıktı. Organize Polisi son operasyonda şüphelinin mal varlığını da incelemeye aldı.

56 GAYRİMENKUL

Yıllık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen Hakan Ato'nun mal varlığını suçtan elde ettiği iddiasıyla işlem başlatıldı. Şüphelinin sahibi olduğu 56 gayrimenkul, 8 lüks otomobil, 1 motosiklet ve bir taşınmazının tespit edildiği öğrenildi. Suçtan edinildiği öne sürülen milyonlarca liralık mal varlığına tedbir konuldu. Hakan Ato bu gelirleri suçtan edinmediğini ıspatlayamazsa mahkemenin şüphelinin tüm mal varlığına el koyacağı öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 14 şüpheli, 'Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'Fuhuşa teşvik', 'Fuhuşa yer temin etmek', 'Fuhuşa zorlamak', 'Zorla senet imzalatmak suretiyle nitelikli yağma', 'Cinsel Saldırı', 'Kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması' ve 'Ruhsatsız silah' suçlarından adliyeye sevk edildi.

11 ŞÜPHELİ SERBEST KALMIŞTI

Öte yandan, 12 kişi daha önce adliyeye sevk edilmiş, 1 kadın tutuklanırken, çoğu kadınlardan oluşan 11 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

(Kaynak: Milliyet)

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü3. Sayfa
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