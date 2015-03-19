Freni boşalan otomobil dehşet saçtı

KAZA Bağlık Mahallesi Hatip Sokak Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Savaş Aydın (21) idaresindeki otomobilin frenleri boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobil yoldan çıkarak yaklaşık iki metre yüksekliğindeki apartman boşluğuna düştü.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü komşularının yardımı ile yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Otomobilin apartman boşluğuna düştüğü sırada çıkan gürültüyle evlerinden dışarı fırlayan vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.

Mahalle sakinlerinden İsmail Gülhan evde oturdukları sırada ses duyduklarını ve dışarı çıktıklarında otomobili görüp polise haber verdiklerini söyledi. Gülhan bazı apartman sakinlerinin panik yaptığını ve ağladıklarını dile getirdi.