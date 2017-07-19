Foyası 'MR' ile ortaya çıktı! Midesinden çıkanlar "yok artık" dedirtti

Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen şüphelinin midesinde esrar maddesi olduğu değerlendirilen 180 kapsülü yuttuğu ortaya çıktı. Uyuşturucu polisi tarafından emniyetteki sorgulanması tamamlanan Fas uyruklu D.K., dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği D.K.'nin valizinde yapılan aramalarda içinde esrar bulunan 78 adet kapsül ele geçirdi. Şüphelinin uyuşturucu maddenin bir kısmını kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, D.'nin hastaneye götürdü.

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