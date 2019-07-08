Flaş gelişme! Alanya'daki feci cinayetin şüphelileri tutuklandı

Mehmet AL

OLAY, önceki gün sabah saatlerinde Konaklı Mahallesi Işıklar Mevkii’nde meydana geldi. Kanlar için yerde yatan 23 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Muktarbek İmanaliev’i gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde yerde yatan İmanaliev’in hayatını kaybettiğini belirledi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Başsavcılığın soruşması kapsamında jandarma ekipleri olayın olduğu çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Ali. Y. (40) olduğunun belirledi. Henüz bilinmeyen neden kavga ettikleri ardından A. Y. isimli şüphelinin İmanaliev’in üzerine doğru tabancayla ateş ederek yaraladığı ortaya çıktı. Tespit üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli A.Y.’i gizlendiği Hasbahçe Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Ali. Y.’nin karakoldaki işlemleri sürerken. olayda kullandığı tabanca ise D-400 karayolunun kenarındaki otluk alanda jandarma tarafından bulundu. İmanaliev’in cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

1 KADIN 2 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Alanya İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri soruşturma kapsamında şüpheli Ali Y'den önce Kırgızistan uyrulku tur rehberi Muktarbet İmanaliev'den para istediği iddia edilen şüpheli Serdar K, ve yardım ve yataklık ettiği iddia edilen Ali G. ve kadın Perihan S. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındılar.

Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığında ifadeleri alınan 1 kadın 4 kişi Alanya Adliyesine sevk edildiler

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinec tutuklanma istemiyle sevk edilen Serdar K. yağma suçundan. ve Ali Y. Adam Öldürme suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken kadın Perihan S, ve Ali G. Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

NE OLMUŞTU?

OLAY, sabah saatlerinde Konaklı Mahallesi Işıklar Mevkii’nde meydana geldi. Kanlar için yerde yatan 23 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Muktarbek İmanaliev’i gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde yerde yatan İmanaliev’in hayatını kaybettiğini belirledi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Başsavcılığın soruşması kapsamında jandarma ekipleri olayın olduğu çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin A. Y. (40) olduğunun belirledi. Henüz bilinmeyen neden kavga ettikleri ardından A. Y. isimli şüphelinin İmanaliev’in üzerine doğru tabancayla ateş ederek yaradığı ortaya çıktı. Tespit üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli A.Y.’i gizlendiği Hasbahçe Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. A. Y.’nin karakoldaki işlemleri sürdüğü öğrenilirken, olayda kullandığı tabanca ise D-400 karayolunun kenarındaki otluk alanda ekipler tarafından bulundu. İmanaliev’in cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 17:21