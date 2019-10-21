Firari Alanya’da yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, cezaevi firarisi Gökhan T.’nin (35 Saray Mahallesi’nde bir evde gözlendiğini belirledi. Şüpheli şahsı takibe alan ekipler, Gökhan T.’yi bir araç içerisinde gözaltına aldı. Gökhan T.’nin yapılan genel Bilgi Taraması’nda (GBT) 2017 yılında cezaevinden firar ettiği, toplam 10 suçtan aranmasının olduğu, bunlardan 2 tanesinin ‘Kasten adam öldürme’ suçundan, 6 tanesinin 6136 SKM muhalefet suçundan, 1 tanesin basit yaralama suçundan olduğu ve hakkında kesilmiş toplamda 21 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahısın yapılan üst aramasında ise 1 adet Glock marka tabanca ve tabancaya ait 15 adet fişek, ayrıca 20.5 gram skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.