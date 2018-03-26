Finike'deki ağabey kız kardeş kavgası korkunç bitti

OLAY, Hasyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Babası yaşamını yitirdikten sonra annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Fatmanur B., sürekli tartıştığı ileri sürülen ağabeyi Ahmet B. ile henüz belirlenemeyen nedenle yine tartıştı.
Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüştüğü sırada Fatmanur B., evdeki av tüfeğiyle ağabeyi Ahmet B.’ye ateş etti.
Saçmaların isabet ettiği Ahmet B., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay sonrası kaçan Fatmanur B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ahmet B.’nin cenazesi, Kolaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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