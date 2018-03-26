Finike'deki ağabey kız kardeş kavgası korkunç bitti

OLAY , Hasyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Babası yaşamını yitirdikten sonra annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Fatmanur B., sürekli tartıştığı ileri sürülen ağabeyi Ahmet B. ile henüz belirlenemeyen nedenle yine tartıştı.

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