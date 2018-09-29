Finike'de kaçak kazı operasyonu

FİNİKE İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda M.A.'nın Alacadağ Mahallesi Keşlik Dağı mevkisinde kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Yapılan tespit üzerine M.A.'nın evinde ve yakın çevresinde arama yapıldı. Operasyonda çoban evi olarak kullanılan iki farklı yerde 2 metre eninde 1.5 metre derinliğinde 2 kazılmış çukur bulundu. Kazılan yerlerin 650 metre uzağında tarihi sit alanının bulunduğu, şüphelinin çoban evinde yapılan aramada ise 15 parça tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız 2 av tüfeği bulundu. Gözaltına alınan M.A.'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.