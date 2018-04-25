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FETÖ/PDY operasyonu: 7 asker tutuklandı

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11'i muvazzaf 13 askerden 7'si tutuklandı.

FETÖ/PDY operasyonu: 7 asker tutuklandı

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11'i muvazzaf 13 askerden 7'si tutuklandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:50
FETÖ/PDY operasyonu: 7 asker tutuklandı
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddia edilen  şüphelilere yönelik operasyonda bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı  13'e yükseldi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 7'si  çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 6  şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 Nisan'da Konya merkezli Ankara,  İstanbul, Adana, Malatya, Amasya ve İzmir'de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem  yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 11'i muvazzaf 12 kişi gözaltına  alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Operasyonu7 Asker
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