FETÖ şüphelisi Manavgat'ta yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla aranan H.K.(25), Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

FETÖ şüphelisi Manavgat'ta yakalandı
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MANAVGAT- Konya karayolunun Hacıobası mevkisinde bulunan ortak uygulama noktasında dün sabah şehirlerarası yolcu otobüsünü durduran Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcuların kimlik sorgularını gerçekleştirdi. Yapılan sorgu sırasında H.K.'nın Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan H.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. H.K., Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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