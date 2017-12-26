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FETÖ şüphelileri Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde durdurulan bir minibüste, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli ile bu kişilerin Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçışını organize ettiği öne sürülen araç sürücüsü yakalandı

FETÖ şüphelileri Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde durdurulan bir minibüste, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli ile bu kişilerin Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçışını organize ettiği öne sürülen araç sürücüsü yakalandı

26 Aralık 2017 Salı 07:53
FETÖ şüphelileri Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı
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ALINAN bilgiye göre, Muğla-Aydın karayolundaki uygulama noktasında rutin kontrollerini sürdüren polis ekipleri, 35 HC 4138 plakalı minibüsü  durdurdu. Ekipler 4'ü çocuk 11 kişinin kimlik kontrollerinin yanı sıra kiralık olduğu belirlenen araçta inceleme yaptı.

Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kimlik  kontrolünde, bu kişilerden Muammer K. ve Müzeyyen K'nin FETÖ üyesi olması  nedeniyle arandığı tespit edildi. Bunun üzerine yapılan incelemelerin ardından araçta bulunanlar gözaltına alındı. Yatağan Polis Amirliği Merkezine götürülen  zanlılardan, üstünden kimlik çıkmayan Fatma U'nun da FETÖ üyesi olması gerekçesiyle hakkında arama kararı olduğu anlaşıldı.

Çocuklarının farklı isimlerle hitap etmesi gerçeği ortaya çıkardı

Araçta bulunan diğer iki kişinin çocuklarının kendilerine  kimliklerinde yazanlardan farklı isimlerle hitap etmesinden şüphelenen ekipler, Yusuf K'nin ağabeyinin, Turgut U'nun ise eniştesinin kimliğini kullandığını belirledi.

Kiraladıkları minibüsle İzmir'den Marmaris'e, oradan da Rodos Adası'na  geçmek isteyen zanlıların yanlarında yüklü miktarda döviz bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin mesleklerinden ihraç edilen kamu personelleri olduğu  öğrenildi.

Öte yandan, kiralık minibüsü kullanan ve kaçışı organize ettiği belirtilen kişi de gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi 5 kişi gerekli işlemlerin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, araç sürücüsü ise Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimine teslim edildi.
 

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