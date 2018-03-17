FETÖ operasyonu bir polis tutuklandı

BODRUM Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde görevli bir polis memuru, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı verildi. Polis memuru, akşam saatlerinde gözaltına alındı. Şahsın ikameti ile işyerinde yapılan aramalarda ele geçen dizüstü bilgisayar ve belleklere incelemek üzere el konulduğu öğrenildi.
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