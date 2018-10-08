FETÖ operasyonu! 1 tutuklama

Manavgat'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 1 doktor tutuklandı. 

FETÖ operasyonu! 1 tutuklama
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda ByLock programı kullandığı tespit edilerek Sağlık Bakanlığından doktorluk görevinden ihraç edilen ve Manavgat ilçesinde özel bir hastanede doktor olarak görev yapan E.K. isimli yakalandı. 
Hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamları çıkarılan E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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