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FETÖ'nün "bahçıvan"ı yakalandı

Adana'da FETÖ'nün gaybubet evine yapılan baskında gözaltına alınan üst düzey 6 'askeri imam'dan Kamuran E.'ye, terörist başı Fetullah Gülen tarafından "iyi seçim yapan" anlamına gelen "bahçıvan" isminin verildiği öğrenildi

FETÖ'nün "bahçıvan"ı yakalandı

Adana'da FETÖ'nün gaybubet evine yapılan baskında gözaltına alınan üst düzey 6 'askeri imam'dan Kamuran E.'ye, terörist başı Fetullah Gülen tarafından "iyi seçim yapan" anlamına gelen "bahçıvan" isminin verildiği öğrenildi

13 Nisan 2018 Cuma 09:40
FETÖ'nün "bahçıvan"ı yakalandı
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GÖZALTINA alınan zanlıların örgütün yeniden yapılanma, taraftar bulma ve devlet kademelerine sızma yapmak için görevlendirildikleri ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir eve 11 Nisan akşamı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde Kamuren E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G. yakalandı. Zanlılar evde yere yatırılıp kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

  Yeniden yapılanma için Adana'ya geldiler

 Polis zanlılar ile ilgili yaptığı çalışmada 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok büyük darbe alan örgütün yeniden yapılanma, kendine taraftar bulma ve devlet kademelerine sızma yapmak için görevlendirildiğini belirledi. Şahısların hepsinin 'asker imamı' olduğu, fakir ve zeki çocukları bu kez çok gizli bir şekilde FETÖ taraftarı yapıp daha sonra da sınavlara hazırlayarak askeri okullara girdirmeyi amaçladıkları tespit edildi.

  Fetullah Gülen tarafından 'bahçıvan' ismini aldı

Yapılan operasyonda gözaltına alınan Kamuran E.'ye ise bizzat terörist başı Fetullah Gülen tarafından 'çocukları sınavlara iyi hazırlayan', 'iyi seçen' anlamında örgüt tarafından kullanılan "bahçıvan" lakabı verildiği öğrenildi. Polis 6 kişiyi emniyette sorguya aldı. Zanlıların ifadeleriyle örgütün biraz daha çözülmesi bekleniyor. 

Ayrıca evde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve 84 bin lira para ele geçirildi. Örgüt tarafından yeni yapılanmaya gidildiği, bu nedenle yüklü miktarda para verildiği tahmin ediliyor. Zanlıların sorgusu devam ediyor.

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