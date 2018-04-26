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FETÖ'nün "Bahçıvan"ı 'çift ByLock'çu çıktı

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülerek tutuklanan 6 kişiden Fetullah Gülen'in "Bahçıvan" ismini verdiği Kamuran E.'nin başkasının ismine kayıtlı 2 telefonda "ByLock" kullandığı tespit edildi

FETÖ'nün "Bahçıvan"ı 'çift ByLock'çu çıktı

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülerek tutuklanan 6 kişiden Fetullah Gülen'in "Bahçıvan" ismini verdiği Kamuran E.'nin başkasının ismine kayıtlı 2 telefonda "ByLock" kullandığı tespit edildi

26 Nisan 2018 Perşembe 09:21
FETÖ'nün "Bahçıvan"ı 'çift ByLock'çu çıktı
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ADANA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir eve 11 Nisan akşamı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt üyelerinin 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evinde Kamuran E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G. yakalandı. Zanlılar evde yere yatırılıp kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. 

Polis yaptığı çalışmada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok büyük darbe alan örgütün yeniden yapılanma, kendine taraftar bulma ve devlet kademelerine sızma yapmak için görevlendirme yaptığını belirledi. Şahısların hepsinin 'asker imamı' olduğu, yoksul ve zeki çocukları bu kez çok gizli bir şekilde FETÖ taraftarı yapıp daha sonra da sınavlara hazırlayarak askeri okullara yerleştirmeyi amaçladıkları tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan Kamuran E.'ye ise bizzat terörist başı Fetullah Gülen tarafından 'çocukları sınavlara iyi hazırlayan', 'iyi seçen' anlamında örgüt tarafından kullanılan 'bahçıvan' lakabı verildiği öğrenildi. 

Zanlılardan E.G. aranması olduğu için sorguya alındıktan iki gün sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Diğer 5 zanlı da çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. 

BAŞKASININ ADINA ÇİFT 'BYLOCK' KULLANIYORLAR

Bu arada tutuklanan 6 kişinin de terör örgütünün gizli haberleşme programı olan "ByLock"u kullandığı tespiti yapıldı. Zanlılardan Kamuran E., H.S. ve Ç.C.'nin terör örgütünün gizli haberleşme programını hiç tanımadıkları şahısları üzerinden çıkan hatlar üzerinden kullandıkları ve iki "ByLock" kullandıkları belirlendi. Zanlıların yakalanmamak için bir şekilde kimlik bilgilerine ulaştıkları vatandaşların üzerine hat çıkardıkları belirlendi. Polis önce bu hat sahiplerinin bilgisine başvurup vatandaşların FETÖ ile hiçbir alakasının olmadığını saptandığı daha sonra bu telefonlardan yapılan görüşme trafiği ve telefon sinyalinden görüşmelerin nerelerde yapıldığından yola çıkarak bu 6 zanlının hatları kullandığı saptandı. Zanlılar ise ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. 

Kamuran E.'nin ailesine, "Ben eşimi, çocuklarımı bile kaybetmeyi göze aldım, siz de artık beni arayıp sormayın ben her şeyi göze aldım" dediği öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
AdanaBahçıvanı çift ByLockçu
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