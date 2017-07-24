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FETÖ'nün 'Alanya İmamı' yakalandı

FETÖ’nün Alanya ve Dağistan ülke imamlığını yapan ve 15 Temmuz sonrası gizlenen Osman A. Antalya’da yakalandı. Osman A.’nın halen Milli Eğitim’de öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı

FETÖ'nün 'Alanya İmamı' yakalandı

FETÖ’nün Alanya ve Dağistan ülke imamlığını yapan ve 15 Temmuz sonrası gizlenen Osman A. Antalya’da yakalandı. Osman A.’nın halen Milli Eğitim’de öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:18
FETÖ'nün 'Alanya İmamı' yakalandı
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FETÖ'NÜN, darbe girişimi ardından yer altına inen kripto yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. Örgütün önemli kademelerinde görev yapıp bu güne kadar gizlenmeyi başaran kripto imam Osman A., Antalya'da yakayı ele verdi. Kripto imamın Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde halen öğretmen olarak çalıştığı da anlaşıldı. Örgütün il kabul ettiği Alanya ile Dağistan ülke imamlığı yapan Osman A., itirafçı ifadeleri doğrultusunda örgütsel görevi belirlenip takibe alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu Alanya'da ikamet ettiği evde gözaltına alınan FETÖ imamının, örgütün yeraltına inan önemli isimlerinden birisi olduğu tespit edildi. Şüpheli halen bir devlet okulunda öğretmen çıktı. Osman A.'nın evinde çok sayıda dijital veri de ele geçirildi.
SAHTE RAPORLARLA YURTDIŞI
Antalya KOM Şube Müdürlüğü'ne getirilen ve sorguya alınan Osman A.'nın 100'den fazla yurtdışı çıkışı olduğu saptandı. FETÖ imamı şüphelisinin bu yurtdışı çıkışlarını sahte doktor raporu almak suretiyle kamufle ettiği belirlendi. Şüphelinin kardeşinin eski Kilis İl Emniyet Müdürü Mehmet A. olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Mehmet A.'nın firari olduğu bildirildi. FETÖ imamı Osman A.'nın ise deşifre olmamak için FETÖ'nün bilindik argümanlarından hiçbirisini kullanmadığı ve telefonuna ByLock indirmediği anlaşıldı. Kripto imam Osman A.'ın Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

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Son Güncelleme: 24.07.2017 15:23
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim15 TemmuzDağıstanAlanyaFetö
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