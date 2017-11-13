Fenerbahçeli Eski Futbolcu Erdi Demir, 2 Arkadaşını Bıçakla Yaraladı

FENERBAHÇE'Lİ eski futbolcu Erdi Demir hakkında, Kadıköy'de tartıştığı arkadaşlarını yaraladığı gerekçesiyle "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 2 yıl 1 aydan 9 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Erdi Demir, Erdoğan A. ve Sercan O. müşteki şüpheli sıfatıyla yer aldı.

OLAY SIRASINDA ALKOLLÜYDÜ

İddianamede müşteki şüpheli Erdoğan A. ve Sercan O.'nun parkta oturdukları sırada, müşteki şüpheli Erdi Demir'in alkollü bir şekilde yanlarına geldiği ve aralarında tartışma çıktığı anlatıldı. Müşteki şüpheli Erdi Demir'in oradan uzaklaştırıldığı belirtilerek, Erdi Demir'in bir süre sonra tekrar geldiği ve elindeki bıçakla diğer müşteki şüpheliler Erdoğan A. ve Sercan O.'ya saldırdığı kaydedildi. Erdoğan A. ve Sercan O.'nun da Erdi Demir'i darp ederek yaraladıkları anlatıldı.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Erdi Demir hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 2 yıl 1 aydan 9 yıl 2 aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, müşteki şüpheli Erdoğan A. ve Sercan O.'nun "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Müşteki şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

ERDİ DEMİR'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Fenerbahçeli eski futbolcu Erdi Demir'in avukatı Ali Mahir Başarır ise "Müvekkilim, olay günü iki kişi tarafından saldırıya uğramış; kendisi gasp edilmek istenmiş ve tamamen kendisini savunma kastıyla hareket etmiştir. Mahkemenin bu yönde adil bir karar vereceğini düşünüyoruz" dedi.

Kadıköy'de 29 Nisan 2017'de Fenerbahçeli eski futbolcu Erdi Demir ile arkadaşları olduğu iddia edilen Erdoğan A. ve Sercan O. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Erdoğan A. ve Sercan O., Erdi Demir'i darp etti. Demir de elindeki bıçakla Erdoğan A. ve Sercan O.'yu yaraladı. Olay üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.