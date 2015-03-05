Fenerbahçe otobüsüne saldırı

DÜN akşam Ziraat Türkiye Kupası maçı için Mersin’e gelen Fenerbahçe, geceyi yerleştikleri otelde geçirdi. Gün boyunca otelde dinlenen takım, akşam 18.30 sıralarında maçın oynanacağı Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında stada gelen Fenerbahçe takım otobüsüne, Mersin İdmanyurdulu bir grup taraftar taş, pet şişe ve maytap attı. Olayda otobüsün camında küçük çapta çatlama olurken, taraftar grubu çevik kuvvet polisinin müdahalesi ile stadyum çevresinden uzaklaştırıldı.