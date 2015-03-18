Fenalık geçiren sürücü araçta kilitli kaldı

OLAY , Büyük Bölcek Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KZ 8303 plakalı aracı ile caddeden Makas Kavşağı istikametine seyreden Mehmet Yıldızhan (32), aniden fenalaştı. Fenalaşması üzerine aracı güçlükle yol kenarına çeken Yıldızhan araç içerisinde kendinden geçerken, durumu fark eden vatandaşlar polis ve 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri şahsa müdahale etmek isterken, aracın kapılarının kilitli olması nedeniyle müdahale yapamadı. Ardından vatandaşlar ve polis aracın yan camlarını kırmak için taşla camlara vurmaya başladı. Aracın camı bir türlü kırılmazken, sürücü Yıldızhan bir süre sonra kendine gelerek aracın camını açtı. Kendinde olmayan Yıldızhan sorulan soruları yanıtlamakta güçlük çekerken, 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yıldızhan’ın herhangi bir sağlık sorununun olmadığı belirlendi.



Kaynak: İHA