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Feci trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Feci trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

14 Ekim 2017 Cumartesi 22:59
Feci trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
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ALINAN bilgiye göre, Sakarya Caddesi'nde Adapazarı yönüne giden Bedri  Irmak (55) yönetimindeki 54 E 0905 plakalı Otomobil, Göl Mahallesi yakınlarında  karşı yönden gelen Yusuf Avcı (18) yönetimindeki 41 KV 640 plakalı otomobille  çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan Avcı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca  İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerce çıkarıldı.

Kazada Avcı ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Murat Avcı (19),  Cihat Şahin (16), Yunus Emre Gümüş (15) ve Emir Aktaş (15) ile diğer aracın  sürücüsü Bedri Irmak (55) ve otomobilde bulunan Necla Irmak (55)sağlık  ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla çevredeki hastanelere sevk  edildi.

Sürücülerden Yusuf Avcı, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen  kurtarılamadı.

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