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Feci motosiklet kazası: Bariyerlere çarptı, bacağı koptu, hastanede can verdi!

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü gencin bacağı koptu. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı

Feci motosiklet kazası: Bariyerlere çarptı, bacağı koptu, hastanede can verdi!

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü gencin bacağı koptu. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı

21 Ekim 2017 Cumartesi 08:12
Feci motosiklet kazası: Bariyerlere çarptı, bacağı koptu, hastanede can verdi!
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BURSA'NIN İnegöl ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletli genç, hayatını kaybetti.

KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET SAVRULDU

Eskişehir'den  İnegöl ilçesine gezmeye gelen 34 yaşındaki Can Yontarım idaresindeki 55 VJ 916 plakalı yarış motosikleti, Mezit mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, bariyerlere çarptıktan sonra 5 metre sürüklenerek istinat duvarına çarparak durdu.

GENCİN SAĞ BACAĞI KOPTU

Sağ bacağı kopan genç ağır yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu 112'ye bildirdi. Kanlar içinde kalan genç, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından steril poşete konulan kopan bacağı ile  İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yoğun bakım servisine kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
EskişehirİnegölBursa
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