Feci motosiklet kazası: Bariyerlere çarptı, bacağı koptu, hastanede can verdi!

BURSA'NIN İnegöl ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletli genç, hayatını kaybetti.
KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET SAVRULDU
Eskişehir'den İnegöl ilçesine gezmeye gelen 34 yaşındaki Can Yontarım idaresindeki 55 VJ 916 plakalı yarış motosikleti, Mezit mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, bariyerlere çarptıktan sonra 5 metre sürüklenerek istinat duvarına çarparak durdu.
GENCİN SAĞ BACAĞI KOPTU
Sağ bacağı kopan genç ağır yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu 112'ye bildirdi. Kanlar içinde kalan genç, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından steril poşete konulan kopan bacağı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
KURTARILAMADI
Yoğun bakım servisine kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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