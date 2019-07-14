Feci kazadan acı haberler geliyor! Ölü ve yaralılar var

Giresun'un Espiye ilçesinde, yayladan dönenleri taşıyan Mustafa A. yönetimindeki 28 M 9398 plakalı yolcu minibüsünün kontrolden çıkıp devrildiği kazada, ölü sayısı 5'e çıktı. Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alındı

Feci kazadan acı haberler geliyor! Ölü ve yaralılar var
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KAZA, saat 15.00 sıralarında Espiye ilçesi Ericik köyünde meydana geldi. Karaovacık yaylasından dönenleri taşıyan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Giresun'un Espiye ilçesinde, yayladan dönenleri taşıyan Mustafa A. yönetimindeki 28 M 9398 plakalı yolcu minibüsünün kontrolden çıkıp devrildiği kazada, ölü sayısı 5'e çıktı. Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alındı.

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