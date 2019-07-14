Feci kazadan acı haberler geliyor! Ölü ve yaralılar var

KAZA, saat 15.00 sıralarında Espiye ilçesi Ericik köyünde meydana geldi. Karaovacık yaylasından dönenleri taşıyan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Giresun'un Espiye ilçesinde, yayladan dönenleri taşıyan Mustafa A. yönetimindeki 28 M 9398 plakalı yolcu minibüsünün kontrolden çıkıp devrildiği kazada, ölü sayısı 5'e çıktı. Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alındı.