Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Uşak’ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
ASAYİŞ 09.08.2019, 22:55 09.08.2019, 22:56 Enes Subaşı
GEDİKLER köyü yol ayrımında, Ramazan Kılınç idaresindeki DEG RN 64 plakalı otomobil ile Gültekin Acar’ın kullandığı 64 FB 204 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nevriye Kılınç, Azime ve Meryem Acar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gültekin Acar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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