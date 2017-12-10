Feci kaza! Hurdaya dönen otomobilde 2 kişi can verdi, 3 yaralı

KOCAELİ'DE hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Kaza, saat 18.30 sıralarında, D-605 karayolunun Namazgah mevkiinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UL 3254 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yüksel Özkan yönetimindeki 54 VE 654 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada, otomobilde bulunan 69 yaşındaki İsmet Kaya ve 54 yaşındaki İsmail Kaya öldü. Diğer araç sürücüsü Yüksel Özkan ve otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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