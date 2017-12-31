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Feci kaza, beton direğe çaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Feci kaza, beton direğe çaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

31 Aralık 2017 Pazar 14:42
Feci kaza, beton direğe çaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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KAZADA hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cesedinin yanına bırakılan botlar, görenlerin yüreğini dağladı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Avçin (28) idaresindeki 42 BBP 01 plakalı otomobil, Çumra istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalede araç sürücüsü Yalçın Avçin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve ağır yaralanan Hakan K. (31) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden sürücünün cesedinin yanına bırakılan botlar, görenlerin yüreğini dağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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