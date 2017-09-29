Feci kaza! Araçlar tepetaklak oldu

KAZA Yalıboyu Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Aykut Gümüş idaresindeki 34 YL 9635 plakalı araç seyir halindeyken sokaktan çıkan Ahmet Yönalp’ın kullandığı 34 JD 9848 plakalı araçla çarpıştıktan sonra park halindeki 34 RKH 90 plakalı araca çarparak takla attı. Kazada park halindeki araçlarla birlikte 5 araç zarar gördü.

Kazada Gümüş hafif şekilde yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, başka bir kazaya meydan vermemek için güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Yalıboyu Caddesi üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya karışan bir sürücü, “Trafik sıkışık olduğu için yol verdim. Karşı yönden alan araç hızlı geliyordu çarpmanın etkisiyle takla attı.daha sonra diğer araçlar zarar gördü” dedi. (DHA)