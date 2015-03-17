Feci kaza: 3 ölü, 7 yaralı

MERSİN'İN Silifke ilçesinde Ağrı’nın Patnos ilçesine gitmekte olan Esat Demir yönetimindeki 07 KAR 23 plakalı hususi otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 AN 230 plakalı hususi araç Muş-Bingöl karayolu Köykent mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bedensel engelli Hasan Çekiç (49) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Esat Demir ile annesi Fatma Demir ile diğer araçta bulunan Keziban, Tahsin, Seriye, M. Ali Balkan, Ayşe Çağlayan, Nedim Yalçın ve Fethiye Akıcı yaralandı. Olay yerine çağrılan 112, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Esat Demir ile annesi Fatma Demir hayatını kaybederken, diğer yaralılar tedavi altına alındı. Öte yandan 112 ekipleri kaza bölgesinde kazada hayatını kaybeden vatandaşların kopan vücut parçalarını aradı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 07:53