Feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

KAZA, öğleden sonra, Nurdağı- Gaziantep yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Kemal Cavlak (58) yönetimindeki 34 BZD 036 plakalı kamyonet, K.S.'nin (62) kullandığı 06 BP 1406 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonetteki Cavlak, sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri Cavlak'ı kamyonetten çıkardı. Sağlık görevlilerince kazada yaralanan Cavlak ile her iki kamyonetteki K.S., M.Ç. (34), M.S. (44), Y.S. (21), V.S. (6) ve N.S. (6) yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kemal Cavlak, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.