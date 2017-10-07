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Fatma öğretmenin ölümüne neden olan 15 yaşındaki sürücü tutuklandı

Adana'da 27 yaşındaki öğretmen Fatma Durak'a çarparak ölümüne neden olan 15 yaşındaki sürücü Yağmur Ö., tutuklandı

Fatma öğretmenin ölümüne neden olan 15 yaşındaki sürücü tutuklandı

Adana'da 27 yaşındaki öğretmen Fatma Durak'a çarparak ölümüne neden olan 15 yaşındaki sürücü Yağmur Ö., tutuklandı

07 Ekim 2017 Cumartesi 14:25
Fatma öğretmenin ölümüne neden olan 15 yaşındaki sürücü tutuklandı
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MERKEZ Yüreğir İlçesi’ndeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda 28 Eylül’de yeğeni Eren Yıldırım ile yürüyüşe çıkan Fatma Durak’a yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Genç kız götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Otomobilin şoför koltuğunda oturan sürücü ile yolcu konumundaki erkek yer değiştirdikten sonra kaçtı.
Kaza ardından kaçan otomobili bulmak için çalışma başlatan polis, yaklaşık 200 güvenlik kamerasını ve kaza sırasında otomobilden düşen parçalarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası kazaya karıştığı saptanan 33 DYT 71 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi’ndeki bir bahçede üstü örtülü olarak bulundu. Kaza anında otomobilin sürücüsü olduğu belirlenen Yağmur Ö. de Sarıçam İlçesi’nde ailesiyle birlikte yaşadığı evde yakalandı.
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ
Yağmur Ö.’nün babası Mehmet Ö.’nün annesi Melek Ö.’nün üzerine kuma getirip onunla birlikte yaşamaya başladığı, annesinin ise evi terk edip Diyarbakır’a gittiği ortaya çıktı. Bu durumu nedeniyle bunalıma giren ve yurda yerleştirilen Yağmur Ö.’nün ‘Davranış bozukluğu’ teşhisiyle Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi olduğu anlaşıldı.
İfadesinde, “Arkadaşım Murat G. bana araba kullanmayı öğretiyordu. Direksiyon kontrolünü yitirip levhaya çarptım. Ben çok korkunca Murat G. ileri de durdurup direksiyona kendisi geçti. Sonra da beni eve bırakıp kendi de evine gitti. Ben bir insana çarptığımı bilmiyordum” diyen genç kız nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan genç kız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sevgi Evleri’ne yerleştirildi.
ATUKAT İTİRAZ ETTİ
Kazada ölen kadının avukatı ise, Yağmur Ö.’nün tutuksuz yargılanmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme Yağmur Ö.’nün tutuklanmasına karar verdi. Sevgi Evleri’nden alınan genç kız, cezaevine gönderildi. Yağmur Ö. ile birlikte otomobilde olan ve kaçan Murat G. ise halen aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adana15 Yaşındaki SürücüEren YıldırımFatma Durak
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