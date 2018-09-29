Falezlerde kar maskeli şüpheli alarmı!

Antalya'da, kar maskeli bir kişinin Konyaaltı sahili ve vatandaşların fotoğrafını çektiği ihbarı polisi alarma geçirdi. Polis ve özel güvenlik görevlileri falezlerdeki mağaralarda ve ağaçlık alanda şüpheli aradı.

Falezlerde kar maskeli şüpheli alarmı!
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OLAY, saat 10.30 sıralarında Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda (Konyaaltı sahili) meydana geldi. Kar maskeli bir kişinin sahilin ve vatandaşların fotoğrafını çektiği ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen yere gelen ekipler, şüpheliyi bulmak için falezlerde yer alan mağaralarda ve çalılık alanda arama yaptı. Çalışmalara Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda görevli özel güvenlik görevlileri de destek verdi. Polisin çalışmalarına rağmen şüpheli bulunamadı.

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