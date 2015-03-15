Falezlerde eğlenen iki arkadaşın sonu kötü bitti

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu parkı falezlerinde meydana geldi. Gece geç saatlerde falezler kenarında buluşan iki arkadaş Mehmet Songur (23) ile Gökhan Özgedik (28), iddiaya göre, burada bir süre alkol alıp eğlendi. Alkolün etkisiyle oturdukları kayalıklardan dengesini kaybeden Gökhan Özgedik, 30 metrelik falezlerden aşağıdaki kayalıklara çakıldı. Arkadaşına yardım etmek isteyen Mehmet Songur da dengesini kaybedince aşağıdaki bir ağacın dalına takılıp kayalıklara düştü.

Düşmenin etkisiyle kafasından ve çeşitli yerlerinden darbe alan Özgedik, olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Mehmet Sungur ise iki bacağı kırık bir şekilde ağır yaralandı. Sabaha kadar yardım isteyen Sungur’un sesini bir balıkçı duyunca durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayalıklardan iki arkadaşa müdahale eden Deniz Polisi, Mehmet Sungur’un ağır yaralı olduğunu ve Gökhan Özgedik’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sungur hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Özgedik otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.