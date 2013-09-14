Fail polis çıktı

ANTALYA'nın Elmalı İlçesi'nde 5 kilo altın taşıyan M.U., T.U. ve M.Ç.'ye uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen 3 kişinin polis olduğu belirlendi. Jandarma, olaya karışan polis memuru İ.G.'yi gözaltına alırken, diğer 2 polisin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Antalya'da kuyumculuk yapan 39 yaşındaki M.U., T.U. ve M.Ç., 10 Eylül'de Elmalı İlçesi'ndeki kuyumculardan 5 kilo hurda (kullanılmış) altın aldı. M.U.'nun kullandığı 07 HH 255 plakalı otomobil Antalya'ya dönmek için yola çıktığında, Elmalı- Korkuteli karayolu Beğiş Köyü Öküzgözü mevkisinde önü, plakası belirlenemeyen bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen 3 kişi, uzun namlulu silahlarla, altın yüklü araca ateş etmeye başladı. Otomobildekilerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, kuyumcular M.U., T.U. ve M.Ç. çeşitli yerlerinden yaralanırken, altını alamayan saldırganlar kaçtı.

SALDIRGANLAR POLİS ÇIKTI

Olayın ardından soruşturma başlatan Elmalı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Elmalı ve Korkuteli'ndeki güvenlik kameralarını da inceleyen jandarma, saldırganların Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları 35 yaşındaki Ö.A., 36 yaşındaki H.T. ve 27 yaşındaki İ.G. olduğunu belirledi. Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren polis memurlarından İ.G. ile olayda kullanılan aracın sahibi 25 yaşındaki D.T.'yi dün gözaltına aldı.

Saldırıya karışan diğer polis memuru Ö.A. ve H.T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin saldırıda kullandığı kalaşnikof marka uzun namlulu silahların da yeri belirlenmeye çalışılıyor.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan polis memuru İ.G. ve otomobil sahibi D.T., sağlık kontrolünün ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Jandarma, kuyumculara ait 07 HH 255 plakalı otomobil ile saldırıda kullanılan plakasız otomobili Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı'nın otoparkına çekti.