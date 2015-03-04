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Faciayla burun buruna yangın mücadelesi

Denizli’de bir tekstil fabrikasında çıkan yangının, hemen yanında bulunan doğalgaz dolum tesisine sıçrama ihtimali büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, doğalgaz dolum tesisindeki bazı araçların tesisten ayrıldığı görüldü

Faciayla burun buruna yangın mücadelesi

Denizli’de bir tekstil fabrikasında çıkan yangının, hemen yanında bulunan doğalgaz dolum tesisine sıçrama ihtimali büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, doğalgaz dolum tesisindeki bazı araçların tesisten ayrıldığı görüldü

04 Mart 2015 Çarşamba 08:42
Faciayla burun buruna yangın mücadelesi
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YANGIN Denizli-İzmir Karayolu üzeri Bozburun Mahallesi yakınlarındaki Yoğun Tekstil’de meydana geldi. Fabrikada birden başlayan patlamaların ardından yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.Yangın fabrikanın içinde bulunan tekstil malzemelerinin dağınık olması nedeniyle daha da büyürken itfaiye ekipleri yangına 10 araç ve 50’den fazla itfaiyeci ile müdahale etti. Yangının söndürülmesi için ekipler büyük çaba sarf ederken, dumanın tüm fabrikayı sarması ekiplere zor anlar yaşattı. Bu sırada fabrikanın yanında bir doğalgaz dolum tesisinin bulunması yangını daha da tehlikeli yaparken, itfaiye ekipleri yangının tesise yaklaşmaması için önlemler aldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın güçlükle kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle büyük maddi kayıp meydana geldiği belirlendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ekipleri çalışma başlattı.Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İlyas Tuncer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Tuncer, ‘’ Ev tekstili yapan bir fabrikada yangının çıktığını öğrendik. Fabrikanın yanında doğalgaz dolum tesisinin olduğunu öğrendik ve çalışmamızı buna göre yaptık. Tesisteki vanaları kapattık. Daha sonra yangına etkili bir şekilde müdahale ettik. Yangının başında patlama nedeniyle yangının çıktığı söylendi. Daha sonra yangının çıkış sebebini öğreneceğiz’’dedi.
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Son Güncelleme: 04.03.2015 07:44
Anahtar Kelimeler:
FaciaYsngınDenizliIzmir KarayoluBozburun Mahallesi
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