Faciadan dönüldü! Elektirikli soba Alanya'da bir evi kül edecekti

Alanya’da bir evde elektrikli sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Faciadan dönüldü! Elektirikli soba Alanya'da bir evi kül edecekti
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Mehmet AL

YANGIN, dün saat 13.30 sıralarında Toslak Mahallesi Dutluk mevkiindeki Ali S.’e ait müstakil evde meydana geldi. Elektrikli ısıtıcının kablolarının alev almasıyla çıkan yangında dumanların yükseldiği gören vatandaşlar  durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 16:38
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