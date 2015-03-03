Facebook'ta bunu yazdı, anne babasını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, sobadan sızan karbon monoksit gazından bir çift hayatını kaybederken, çocukları ise ölümle pençeleşiyor. Yoğun bakımda olan gencin, bir süre önce facebookta paylaştığı aile fotoğrafının altına, “Ölüm bizi ayırana kadar hep böyle beraberiz” yazdığı ortaya çıkmıştı.