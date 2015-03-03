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Facebook'ta bunu yazdı, anne babasını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, sobadan sızan karbon monoksit gazından bir çift hayatını kaybederken, çocukları ise ölümle pençeleşiyor. Yoğun bakımda olan gencin, bir süre önce facebookta paylaştığı aile fotoğrafının altına, “Ölüm bizi ayırana kadar hep böyle beraberiz” yazdığı ortaya çıkmıştı.

Facebook'ta bunu yazdı, anne babasını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, sobadan sızan karbon monoksit gazından bir çift hayatını kaybederken, çocukları ise ölümle pençeleşiyor. Yoğun bakımda olan gencin, bir süre önce facebookta paylaştığı aile fotoğrafının altına, “Ölüm bizi ayırana kadar hep böyle beraberiz” yazdığı ortaya çıkmıştı.

03 Mart 2015 Salı 13:41
Facebook'ta bunu yazdı, anne babasını kaybetti
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ALINAN bilgilere göre, Tuzcumurat Mahallesi'nde ikamet eden Dadak ailesi, pazar akşamı sobalarını yakıp uykuya daldı. Sobadan sızan gaz aileyi zehirledi. Yaklaşık 24 saat sonra aileden haber alamayan komşularının ihbarı üzerine girilen evde Canan (56), Ahmet (55) ve Mehmet Ali Dadak (26) zehirlenmiş halde bulundu. Yapılan kontrollerde Ahmet ve Canan Dadak’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Mehmet Ali Dadak ise Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ailenin karbon monoksitten zehirlendiği belirlendi. Yapılan incelemelerinin ardından Ahmet ve Canan Dadak çiftinin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. İki cenaze için tek tabut getirilmesi tepkiye sebep oldu. Yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veren Mehmet Ali Dadak’ın, bir süre önce facebook sayfasına yüklediği aile fotoğrafının altına, “Ölüm bizi ayırana kadar hep böyle beraberiz” yazdığı öğrenildi. 



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Son Güncelleme: 03.03.2015 12:44
Anahtar Kelimeler:
FacebookAnneBabasıKaybetti
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