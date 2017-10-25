Eylem Gülçin Kanık'ın cenazesini almaya annesi geldi

DİDİM ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken anlaştığı göçmen kaçakçıları tarafından boğulduktan sonra cesedi yakılan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık'ın İzmir Adli Tıp Kurumunda duran cenazesini, 18 gün sonra annesi Esin Kanık almaya geldi. Ayakta güçlükle duran anne Esin Kanık'a yanında gelen arkadaşları yardımcı olurken, acılı annenin üzüntüsü kameralara yansıdı.

BURSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Eylem Gülçin Kanık'ın cenazesi annesi Esin Kanık'a teslim edilirken, genç kadının cenazesinin Bursa'da defnedileceği öğrenildi. Anne Esin Kanık konu ile ilgili konuşmazken, görüntülenmemek için arkadaşları tarafından önü kapatıldı.

HAPSE GİRMEMEK İÇİN KAÇMAK İSTEMİŞTİ

Butik işlettiği öğrenilen Kanık’a, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle dava açıldığı ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Bu ceza nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Kanık’ın, hapse girmemek için Türkiye’den kaçmak amacıyla yasa dışı geçişi organize ettiği belirtilen cinayet zanlılarıyla buluştuğu belirlendi.

KAN DONDURAN CİNAYET BÖYLE ÇÖZÜLDÜ

Olay, Didim Çamlık Mahallesi’nde araçla seyir halinde olan iki kişinin ceset gördükleri yönündeki ihbarı üzerine ortaya çıktı. 7 Ekim günü tuvalet ihtiyacını gidermek için çıktıkları makilik alanda yanmış vaziyette bir ceset gören ikili, durumu polise ihbar etti. Ceset olay yeri incelemeleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, ilk etapta sadece bir kadına ait olduğu belirlenen cesetle ilgili çalışma başlatan ekipler, ülke genelindeki ve Aydın’daki kayıp başvurularını inceledi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Kayıp başvuruları arasındaki kadınları inceleyen ekipler, yanmış haldeki cesedin piercinginden yola çıkarak göbeğinde piercing olan kayıplar üzerinde de araştırma yaptı. Kayıplar arasında göbeğinde piercing olan kadın sayısının da birden fazla olması üzerine polis kayıp başvurusu yapılanlar arasında yer alan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık'a ulaştı. Kadının cep telefonu kayıtlarından ve olayın yaşandığı tarihten 2 hafta öncesi ile 1 hafta sonrasına ait ilçedeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, talihsiz kadının 5 kişilik grup tarafından yakılarak öldürüldüğünü belirledi. Görüntülerden ve telefon kayıtlarından yola çıkan ekipler kimlikleri belirlenen 5 zanlıdan E.D. ve S.C. isimli iki zanlıyı yakaladı.

1 ZANLI ARANIYOR

Adliyeye sevk edilen iki zanlı da tutuklandı. Çalışmalarına devam eden polis zanlılardan ismi açıklanmayan 2 kişiyi daha yakalarken, diğer zanlının da yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Zanlıların Eylem Gülçin Kanık’ı para karşılığı gayri resmi yollardan Yunanistan’a geçirmek için anlaştıkları ve kadının parasını aldıktan sonra yakarak öldürdükleri öğrenildi. Olaydan hemen sonra başlatılan operasyonda Eylem Gülçin Kanık’ın cep telefonu kayıtları ve MOBESE görüntülerinden yola çıkan polis, ilk olarak E.D. ve S.C. isimli iki kişiyi gözaltına almış ve her iki şahıs da tutuklanmıştı. Operasyonun ikinci evresinde polis baba M.K ve oğulları G.K. ve Y.K.'yı da yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen baba ve oğulları da tutuklanmıştı.