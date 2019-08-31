Evrenseki'de kuyumcu soyan şüpheli Alanya'da yakalandı

Mehmet AL

MANAVGAT İlçesi Evrenseki'deki bir otelin kuyumcusunda çalışan 44 yaşındaki Hüsnü M. 30 Ağustos tarihinde 290 milyar değerinde altın çalarak kaçan şüphelinin izini süren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine Bağlı hırsızlık ekipleri kuyumcuyu soyan Hüsnü M. bugün Cumhuriyet Mahallesindeki bir otelin önünde yapılan operasyonla kuyumcudan çalmış olduğu altınlarla beraber yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri başarılı operasyon sonucu yakalanan şahsın altınları Evrenseki'deki çalıştığı kuyumcudan çaldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece Crown Palas Otelin kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcuda çalışan H.M ,1500 gram (piyasa değeri 290 milyar) altını çalarak kayıplara karıştı. Olayın sonra Alanya’daki WhatsApp grubuna bildirilmesinin ardından hırsız kısa sürede yakalandı.Otelin önünde araçta seyir halinde giderken yakalanan Hüsnü.M Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Kuyumcu hırsızı Asayiş Büro Amirliğinde işlemlerinin ardından Evrenseki Jandarma ekiplerine teslim edildi.