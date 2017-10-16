Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106811
ALTIN
152.650
DOLAR
3.6383
STERLİN
4.8400
EURO
4.2909
Dikkat! Çocuklarınız bu gıdaları tüketerek zehirleniyor
Çocuklarınız bu gıdaları tüketerek zehirleniyor
Sağlıklı bildiğimiz sağlıksız gıdalar
Sağlıklı bildiğimiz sağlıksız gıdalar
16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Evli kuzeniyle aşk yaşıyordu, kocası sokak ortasında öldürdü!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evini terk ederek evli olan kuzeniyle aşk yaşayan 33 yaşındaki Pınar Saygılı, eşi tarafından tüfekle öldürüldü

Evli kuzeniyle aşk yaşıyordu, kocası sokak ortasında öldürdü!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, evini terk ederek evli olan kuzeniyle aşk yaşayan 33 yaşındaki Pınar Saygılı, eşi tarafından tüfekle öldürüldü

16 Ekim 2017 Pazartesi 10:48
Evli kuzeniyle aşk yaşıyordu, kocası sokak ortasında öldürdü!
banner404

EVİNİ terk edip evli kuzeniyle yaşamaya başlayan kadın kocasının ateşlediği tüfekle can verdi.

2 AY ÖNCE EVİNİ TERK ETTİ

Olay, dün gece saatlerinde,  Kocaeli'nin  Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.  Ankara'nın  Polatlı İlçesi'nde yaşayan Saygılı, yaklaşık 2 ay önce evini terk etti.

EVLİ KUZENİYLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI, EŞİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

Saygılı, aşk yaşadığı evli kuzeni Hakan Ç. ile birlikte yaşamaya başladı.  Ankara'dan  Gebze'ye gelen 44 yaşındaki E.S., kuzeninin evinin önünde bulunan eşini av tüfeğiyle vurdu. Yaralanan Saygılı, önce özel bir hastaneye ardından da  Kartal  Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Pınar Saygılı, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. E.S. ise geldiği otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KoşuyoluPolatlıKocaeliAnkaraKartalPınar Saygılı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da bin 464 kaçak parfüm ele geçirildi
Alanya'da bin 464 kaçak parfüm ele geçirildi
Antalya'da cinayete kurban giden anne ve kızın cenazesi alındı
Antalya'da cinayete kurban giden anne ve kızın cenazesi alındı
Çocuklarını kullanarak dilencilik yapıyorlar
Çocuklarını kullanarak dilencilik yapıyorlar

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim