Evli kuzeniyle aşk yaşıyordu, kocası sokak ortasında öldürdü!

EVİNİ terk edip evli kuzeniyle yaşamaya başlayan kadın kocasının ateşlediği tüfekle can verdi.

2 AY ÖNCE EVİNİ TERK ETTİ

Olay, dün gece saatlerinde, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'nın Polatlı İlçesi'nde yaşayan Saygılı, yaklaşık 2 ay önce evini terk etti.

EVLİ KUZENİYLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI, EŞİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

Saygılı, aşk yaşadığı evli kuzeni Hakan Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. Ankara'dan Gebze'ye gelen 44 yaşındaki E.S., kuzeninin evinin önünde bulunan eşini av tüfeğiyle vurdu. Yaralanan Saygılı, önce özel bir hastaneye ardından da Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Pınar Saygılı, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. E.S. ise geldiği otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.