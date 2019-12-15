Evli kadına attığı mesaj sonunu getiriyordu
Evli kadına cinsel içerikli mesaj atıp kapısına dayandığı ileri sürülen şahıs ölümden döndü
OLAY, Bursa, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre M.Ö. isimli şahıs, evli bir kadına cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar attı. Mesajlardan rahatsız olan kadın, durumu eşine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen kadının eşi, mesajların geldiği cep telefonuna mesaj atarak görüşmek istediğini söyledi.
Bu mesaj üzerine harekete geçen M.Ö., kadının evine giderek zile bastı. Evin içerisinden çıkan kadının eşi ve akrabaları, M.Ö. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönünce kadının eşi ve akrabaları M.Ö.'yü apartmanın girişinde darp etmeye başladı.
Kanlar içerisinde kalan M.Ö.'yü gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kavga eden şahısları güçlükle ayırdı. Yaralı M.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, M.Ö.'yü darp eden 3 kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
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